Son Dakika Haberleri: Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı

37 dakika önce

SAKARYA'da TEM yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı, System.String[]

SAKARYA'da TEM yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Şahin Çam yönetimindeki 34 DP 0603 plakalı otomobil önündeki Hasan Çağoğlu'nun kullandığı 78 DE 778 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobildeki sürücü Şahin Çam ile birlikte Hanife Çam, Ayşe Ana Koç ve Mahmut Eren Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]