Tem Yolunda Tır Devrildi; Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı (1)
8 dakika önce
İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi.
İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:17 Kaynak: DHA
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