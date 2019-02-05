Son Dakika Haberleri: Tem Yolunda Tır Devrildi; Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

Tem Yolunda Tır Devrildi; Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

1 saat önce

İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi.

Tem Yolunda Tır Devrildi; Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı (1), System.String[]
İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

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