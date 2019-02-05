Tem Yolunda Tır Devrildi; Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı (1)
1 saat önce
İZMİT'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi.
İZMİT'te, TEM yolu Kandıra
gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara
yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:25 Kaynak: DHA
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