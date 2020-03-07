TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı (2)- Yeniden

6 saat önce

KOCAELİ'de TEM yolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR çarpıştı.

TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]

KOCAELİ'de TEM yolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR çarpıştı. Otomobillerden 1'inin viyadükten uçtuğu, TIR'lardan 1'inin de arada asılı kaldığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu Körfez Hamzadere Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIK 367 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 34 JD 3848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridindeki İbrahim Güney'in kullandığı 34 UEG 19 plakalı TIR'a çarptı. Kontrolden çıkan TIR, 2 yolun arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Bu sırada, 43 SC 808 plakalı TIR'ın sürücüsü, asılı kalan TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı sırada 34 AIK 367 plakalı otomobile çarptı. Sedat Yıldız yönetimindeki 34 PN 3356 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bariyeri aşıp, viyadüğün altındaki toprak alana düştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, toprak alana düşen otomobildeki kişileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Sedat Yıldız, yanındaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneyere kaldırıldı. Asılı kalan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bu sırada 34 AIK 367 plakalı otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

KAZADA 'MAKAS ATMA' İDDİASI

TIR sürücüsü İbrahim Güney, "Orta şeritten geliyordum. Bir otomobil de sağımda gidiyordu. En öndeki araç, benim yanımdaki aracı sağdan makaslamaya çalıştı. Yanımdaki araç ona çarpmamak için kendisini sola atınca bu sefer bana çarptı. Bana çarpınca da benim araç kontrolden çıkıp yoldan çıktı. Arkamdan gelen bir araba da aşağı uçmuş, 5 tane yaralı varmış. Ben de kendi çabalarımla çıktım araçtan. Kim neye vurdu, nasıl vurdu hiç anlamadım. Cehennem alanına döndü burası." dedi.

2 ŞERİT ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların çekicilerle alınmasının ardından, yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Sol şerit, asılı kalan TIR'ın çıkarılması için getirilecek vinç nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:44 Kaynak: DHA
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