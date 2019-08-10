TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı (2)

GECE YOĞUNLUK ARTTI

Kurban Bayramı için tatile gidenler, mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı.