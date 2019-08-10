Son Dakika Haberleri: TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı (2)
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TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı (2)

1 saat önce

GECE YOĞUNLUK ARTTIKurban Bayramı için tatile gidenler, mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı.

TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı (2), System.String[]

GECE YOĞUNLUK ARTTI
Kurban Bayramı için tatile gidenler, mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı.


Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:32 Kaynak: DHA
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