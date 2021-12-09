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TEMA Başkanı Ataç: "Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor" - Son Dakika

TEMA Başkanı Ataç: "Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor"

09.12.2021 20:48
TEMA Başkanı Ataç: "Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor"

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, iklim krizi nedeniyle gezegenin yok oluşa doğru gittiğini ve bütün dünyanın olaylara farklı bakmaya başladığını söyledi.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, iklim krizi nedeniyle gezegenin yok oluşa doğru gittiğini ve bütün dünyanın olaylara farklı bakmaya başladığını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ataç, Afşin, Elbistan, Türkoğlu ve merkez ilçelerde incelemelerde bulundu.

Çevresel sorunlar hakkında yetkililerden bilgi alan Ataç, daha sonra kentte bulunan özel bir restoranda gazetecilere açıklama yaptı.

Ataç, insanların yaşadıkları bölgedeki su ve toprağı koruması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin çevreyi korumayla ilgili önlemler aldığına değinen Ataç, "İklim krizi nedeniyle dünya artık bir yok oluşa doğru gidiyor. Artık bütün dünya olaylara farklı bakmaya başladı. Çok yeni yapılan Birleşmiş Milletler Kop26 dediğimiz iklim taraflar toplantısından sonra bütün ülkeler artık kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planlarını yapıyorlar." diye konuştu.

Suyun doğa ve insanlar için çok önemli olduğunu belirten Ataç, kentte atılması gereken ciddi adımların olduğunu dile getirdi.

Ataç, Aksu Çayı'nın temizlenmesi için çaba gösteren yönetici ve iş insanlarına teşekkür ederek bölgenin Islah Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesinin mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi.

Aksu Çayı'nın bölge için önemli bir sorun olduğunu hatırlatan Ataç, "Kahramanmaraş'taki bütün siyasetçiler ve yöneticiler buna seferber olmuş. Çözüm bulunmuş ve karar alınmış. Ama şimdi kararın uygulanmasını görmek istiyoruz. Aksu'nun da temiz bir nehir olarak akmasını istiyoruz." dedi.

TEMA Başkanı Ataç: Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor
TEMA Başkanı Ataç: Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor
TEMA Başkanı Ataç: Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor

Kahramanmaraş, Deniz Ataç, Elbistan, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEMA Başkanı Ataç: 'Ülkeler kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyor' - Son Dakika


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