Son Dakika Haberleri: TEMA'dan "bez torba" ve "matara" çağrısı

TEMA'dan "bez torba" ve "matara" çağrısı

1 saat önce

TEMA Vakfı Başkanı Ataç, "Evden çıkarken 'anahtarımız, cep telefonumuz yanımızda mı' diye nasıl bakıyorsak, mutlaka 'bez torbamız var mı' diye de kontrol etmeliyiz.

TEMA'dan
TEMA Vakfı Başkanı Ataç, "Evden çıkarken 'anahtarımız, cep telefonumuz yanımızda mı' diye nasıl bakıyorsak, mutlaka 'bez torbamız var mı' diye de kontrol etmeliyiz. İkincisi de pet şişe kullanımından kurtulmak için mataraya geçmemiz, yanımızda matara taşıma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:00 

Ekonomi
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