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TEMA'dan Saros Körfezi'nde temizlik

1 saat önce

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyeleri Saros Körfezi plajlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

TEMA'dan Saros Körfezi'nde temizlik, System.String[]
TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyeleri Saros Körfezi plajlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, doğa dostu gönüllülerle Saros Körfezi'nde kıyı temizliği yaptıklarını belirtti.
Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere atıldığını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:
"Araştırmalara göre, 2050 yılı itibariyle denizlerimizde balıktan çok plastik olacak. Bu bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz hepimiz gezegenimize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarımızın temiz tutulması ve korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması herkesin ortak sorumluluğudur.
Sahillerde sigara kullanıcıları ne yazık ki sigaralarını kuma atabiliyor. Sahillerimizin, bastığımız toprağın, içtiğimiz suyun temiz kalmasını istiyorsak lütfen sigara izmaritlerini sahillere değil çöpe atalım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha yeşil bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak, onlara ağaç ve orman sevgisini aşılamak amacıyla etkinliğimizin ardından zeytin fidanı dikimini gerçekleştirdik."
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:39 Kaynak: AA
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