Tema Dede'ye Vefâ

İlçenin öncü isimlerine sahip çıkan Mustafakemalpaşa Belediyesi, merhum TEMA Temsilcisi Necati Özyiğit'i unutmadı.

İlçenin öncü isimlerine sahip çıkan Mustafakemalpaşa Belediyesi, merhum TEMA Temsilcisi Necati Özyiğit'i unutmadı.



belediye, 2015 yılında vefat eden TEMA Şube Temsilcisi Necati Özyiğit'in adını yeni açılan çocuk parkına verdi. Toprağın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarıyla uzun yıllar çocuklara çevre sevgisi aşılayan Necati Özyiğit için vefatının 3. yılında Lalaşahin Mezarlığı'ndaki kabri başında özel bir anma programı düzenlendi. Duygulu anların yaşandığı törende 'TEMA Dede' olarak bilinen Necati Özyiğit dualarla anıldı.



Daha sonra belediye tarafından Barış Mahallesi'nde yapılan ve Necati Özyiğit'in adının verildiği çocuk parkının açılışı gerçekleştirildi. 2.800 metrekarelik parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Özyiğit'in geride bıraktığı en büyük mirasının toprağın korunması için gösterdiği sorumluluk olduğunu söyledi. Mustafakemalpaşa'nın bir değerine daha vefa göstermekten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Sadi Kurtulan, TEMA Dede'nin adının, çok sevdiği çocukların oyun oynayacağı bu parkta yaşatılacağını kaydetti.



Başkan Kurtulan; " Necati ağabeyimiz, genç nesillere ağaç ve toprak sevgisini yıllarca bıkıp usanmadan ciddi bir gayretle aşıladı. TEMA'nın gönüllü bir çalışanı olarak en uzak mahallelere gitti, sürdürülebilir bir hayatın doğal varlıkları korumaktan geçtiğini 7'den 70'e herkese anlattı. Erozyon tehdidine karşı ağaçlandırma faaliyetlerine öncülük etti, okul okul gezerek biyolojik çeşitliliğin önemini vurguladı. Belediye olarak bizlere de yeni ufuklar açtı. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük mirasımız, temiz bir çevre olacaktır. Bizlerde bu sorumluluğu bir görev bilinciyle yerine getireceğiz. Hayatı boyunca yeşilin değerini anlatan Necati ağabeyimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.



Açılışın ardından Başkan Sadi Kurtulan'a TEMA tarafından teşekkür plaketi verilirken, minik TEMA'cılarla birlikte Necati Özyiğit Parkı'na hatıra meşe fidanı dikimi yapıldı. - BURSA

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