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TEMA Eyyübiye İlçe Sorumlusu Ceylan Gaygusuz göreve başladı

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Şanlıurfa merkez Eyyübiye İlçe Sorumlusu Ceylan Gaygusuz göreve başladı.

TEMA Eyyübiye İlçe Sorumlusu Ceylan Gaygusuz göreve başladı, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Şanlıurfa merkez Eyyübiye İlçe Sorumlusu Ceylan Gaygusuz göreve başladı.

Gaygusuz, açıklamasında başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Eyyübiye'de doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibiyle birlikte var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Gaygusuz, ilçedeki gönüllü sayısını arttırarak doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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