Tema Gümüşhane İl Temsilciliği "Gümüşhane Ormanlarını temizliyor" kampanyası başlattı - Son Dakika

Gümüşhane Tema İl Temsilciliği, kentte ormanlık alanlar ve yok kenarındaki atıkların toplanması için "Gümüşhane Ormanlarını temizliyor" kampanyası başlattı.

Gümüşhane Tema İl Temsilcisi Yusuf Oral, yaptığı yazılı açıklamada, sebebi ne olursa olsun ormanlara düşen ateşin vicdana ve akla sahip her bireyin içini tıpkı ormanlar gibi yaktığını belirtti.

Tarih boyunca sıklıkla rastlanılan irili ufaklı yangınların Türkiye'de ilk kez bu boyutta ve bu periyotta olmasının bugünlerde daha fazla üzülmelerine neden olduğunu ifade eden Oral, kent genelinde yaptıkları tespitlerde özellikle ormanlık alanlardan geçen yollar olmak üzere mesire alanları ve piknik amacı ile kullanılan doğal ormanların mercek etkisi oluşturan cam ve plastik atıklarla dolu olduğunu gördüklerini kaydetti.

Oral, hep birlikte hareket ederek ormanların ve yol kenarlarının temizlenebileceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 20 Ağustos itibarıyla başlattığımız ve 30 Kasım'a kadar devam edecek olan, Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Üniversitesi'nin katkıları ile 'Gümüşhane Ormanlarını Temizliyor' kampanyamıza bütün halkımız, gerek kurumsal gerekse bireysel olarak destek olabilir. Pandemi nedeni ile toplu bir etkinlik yapmak yerine kurumların veya bireylerin yapacakları ormanlık alan temizlikleri ile ilgili bizlerle e-posta, whatsapp veya instagram üzerinden paylaşacakları (eski hali, yeni hali gibi) fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak hem ormanlarımızı temizlemek hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Etkinlik sırasında bizlerle fotoğraflarını paylaşan gönüllülerimiz arasından yapacağımız çekiliş ile çocuklarımıza bisiklet, yetişkinlerimize de kitap seti armağanımız olacaktır. Bütün Gümüşhane halkını duyarlı olmaya ve kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum."