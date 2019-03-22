Son Dakika Haberleri: Tema Kayseri'den Kuş Evi Projesi

Tema Kayseri'den Kuş Evi Projesi

1 saat önce

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Kuş Evi Projesini ODTÜ Geliştirme Okulları ile birlikte Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde uyguladı.

Tema Kayseri'den Kuş Evi Projesi, System.String[]
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Kuş Evi Projesini ODTÜ Geliştirme Okulları ile birlikte Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde uyguladı.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği, kendi bünyesinde geliştirdiği Kuş Evi Projesini hayata geçirdi. İl Temsilcisi ve Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi Abdulkadir Dağlı yaptığı konuşmada, 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde TEMA Eğitim Projeleri yürütüldüğünü, bu projelerdeki etkinlik listesine TEMA Kuş Evi yapımının da eklenmesi için uzun zamandır AR-GE çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Bu etkinlikle, şehir hayatına uyum sağlamış kuşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ayrıca öğrencilerin mimariye ve geleneksel el sanatlarına ilgi duymalarına, yaban hayatı tanımalarına katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Bu projenin hayata geçmesinde değerli katkıları olan Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse' ye teşekkür eden Dağlı Kayseri Üniversitesi kampüsüne diktikleri fidanla etkinliği sonlandırdı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Güncel
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