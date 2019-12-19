TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu - Son Dakika

TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu

6 saat önce

TEMA Vakfı Eğitim Programları materyal dağıtımı ve TEMA Vakfı tanıtımı için Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Konferans Salonu' nda projeye dahil öğretmenlerle bir araya geldi.

TEMA Kayseri Proje Öğretmenleriyle Buluştu, System.String[]

TEMA Vakfı Eğitim Programları materyal dağıtımı ve TEMA Vakfı tanıtımı için Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Konferans Salonu' nda projeye dahil öğretmenlerle bir araya geldi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TEMA Vakfı kurucu onursal başkanı Toprak Dedenin mesajı katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Programı, İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı'nın ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şemun Akman'ın konuşmaları takip etti. Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın da katıldığı programda Develi TEMA Sorumlusu Esra Taş, TEMA Eğitim Programlarını tanıtan sunumunu gerçekleştirdi. TEMA Vakfı Kayseri yönetim ekibindeki ilçe sorumlularına gösterdikleri gayretlerden dolayı Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü imzalı teşekkür belgeleri verildi. ERÜ Genç TEMA gönüllüsü Mehmet Köylü tarafından toplantıya katılan öğretmenlere Meşe Tüpleme Atölye Çalışması yapılarak sıfır atık kapsamında yürütülen bu projenin tanıtımı yapıldı. TEMA eğitim materyallerinin dağıtımının ardından aile fotoğrafı çekimiyle toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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