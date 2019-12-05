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TEMA Vakfı Çay'da faaliyetlerine başladı

6 saat önce

TEMA Vakfı Afyonkarahisar Çay İlçe Sorumlusu Tülin Kiper, göreve başladı.

TEMA Vakfı Çay'da faaliyetlerine başladı, System.String[]

TEMA Vakfı Afyonkarahisar Çay İlçe Sorumlusu Tülin Kiper, göreve başladı.

Kiper, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bugün ülke genelinde 800 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olduğunu kaydeden Kiper, şöyle konuştu:

"Çay'da doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA ve genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var."

Afyonkarahisar Çay, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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