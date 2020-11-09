TEMA Vakfı Cizre Şubesinde görev değişimi - Son Dakika

TEMA Vakfı Cizre Sorumlusu Raşit Munis, gönüllü olarak yürüttüğü görevini Ferda Ekinci'ye devretti.

Ekinci yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı'nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, ilçenin başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibi ile çalışacaklarını söyledi.

İl temsilciliği ile birlikte çalışma yürüteceklerini dile getiren Ekinci, "Bu kapsamda öncelikle 'Minik TEMA', 'Yavru TEMA', 'Ortaokul TEMA', 'Lise TEMA', 'Genç TEMA' ve 'Mezun TEMA' gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz." dedi.

Ekinci, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalıştıklarını dile getirerek, ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.