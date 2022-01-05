TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Çoğal'dan "çevre bilinci arttı" değerlendirmesi - Son Dakika

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 2021 yılında devam eden çevre felaketlerinin, insanların doğa ile uyumlu yaşamaları gerektiği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını artırdığını belirtti.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı boyunca çevre gündeminde olumsuz gelişmelerin yanı sıra olumlu gelişmelerin de yaşandığını bildirdi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayarak karbonsuzlaşma hedeflerinde önemli bir adım attığını ifade eden Çoğal, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2030 yılına kadar ormansızlaşma ve arazi bozulumunu durdurmayı ve tersine çevirmeyi taahhüt ettiği 'Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi'ni ve kömürün kademeli azaltımını kabul eden 'Glasgow İklim Paktı'nı COP26'da imzaladı. Tüm bu gelişmelerle Türkiye, gerçekçi bir hedefle sorumluluk alarak iklim değişikliğini durdurma çabalarına önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

2021 yılında devam eden çevre felaketlerinin, insanların doğa ile uyumlu yaşamaları gerektiği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını artırdı. Yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınları Türkiye gündeminin temel konularından birini oluşturdu. Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketlerini oluşturan yangınlarda resmi verilere göre 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yandı. İklim krizinin sonucu olarak yaşanan aşırı kuraklık ve sel felaketleri ekosistemi olumsuz etkiledi. 2021 yılında iklim krizi kendini şiddetli kuraklık, ani ve şiddetli hava olaylarıyla gösterdi. Türkiye de bu yılı sel ve kuraklığın tehdidi altında geçirdi."