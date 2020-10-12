TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: "Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor" - Son Dakika

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: "Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor"

12.10.2020 13:59
TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal:

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, anız yakmanın çevreye, toprağa ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini bildirdi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, anız yakmanın çevreye, toprağa ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, anız yakmanın toprağın gücünü azaltarak verim düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunan Çoğal, "Anız yakma işlemi çevreye, topraklara, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ekonomiye büyük zarar veriyor. Anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, toprağı havalandıran, verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizma yok oluyor. Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız geleceğin mirası olan tarım topraklarının önemli bir kısmı anız yangınlarıyla yok oluyor." ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığını vurgulayan Çoğal, şunları kaydetti:

"Anız yakma ile toprağın 1-3 santimetrelik üst katmanında ısının 50-75 santigrat dereceye yükselmesi mikroorganizmaların yüzde 70'ine zarar veriyor. Topraktaki biyolojik aktivite azalarak verim düşüyor. Mikroorganizma faaliyetleri ile humusa dönüşecek organik atıklar ortadan kalkıyor, toprak fakirleşiyor, su tutma kapasitesi ve verim gücü düşüyor. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artıyor. Yakılarak üzeri çıplak kalan toprak, rüzgar ve sellerle taşınarak erozyona uğruyor, doğal denge bozuluyor. Öte yandan anız yangınları yakındaki diğer tarla ve bahçelere sıçrayabildiği gibi orman yangınlarına hatta yerleşim alanlarının yanmasına da sebep oluyor."

Edirne, Anız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal: 'Anız yakmak toprağın verimini azaltıyor' - Son Dakika

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