TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Çoğal'dan "yangınlara karşı dikkatli olun" çağrısı - Son Dakika

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çıkan orman yangınının bölgede tahribata neden olduğunu bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan olmak üzere ekiplerin büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Orman yangınları nedeniyle ağaçların yanı sıra orman altı bitki örtüsü ve orman içinde yaşayan canlıların kaybedildiğini vurgulayan Çoğal, yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ormanların korunması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışmalarımızda orman yangınlarının sebep olduğu çevresel sorunlar ile bunların orman ekosistemlerine ve iklim değişikliğine etkileri konularına ağırlık veriyoruz. Bunu önemsiyoruz, çünkü ülkemizde orman yangınlarının yüzde 98'i insan kaynaklı. Orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin önceden alınması ve bu önlemlere rağmen meydana gelebilecek yangınlarla mücadeleye hazırlıklı olmamız gerektiğine inanmaktayız.

TEMA Vakfı olarak küçük ihmallerin felaket getirdiğini hatırlatıyor, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tüm halkımızı dikkat ve hassasiyet göstermeye çağırıyoruz.

Meriç Karayusuflu köyünde çıkan yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınları canları pahasına söndürmeye çalışan ormancılarımıza kolaylıklar diliyoruz. "