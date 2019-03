TEMA Vakfı kadınlarla daha güçlü

TEMA Vakfı'nda kadın çalışan ve gönüllülerin cinsiyet dağılımında erkeklerle eşit seviyede olduğunu belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Gücümüzü kadınların etkin ve özverili bir şekilde çalışmasından alıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan temsilcilerimiz, gönüllülerimiz ve genel merkez çalışanlarımız arasında kadın erkek oranımız %50 %50 olarak eşit seviyede bulunuyor. Ayrıca yönetim kurulumuzun %40'ını ve mütevelli heyetimizin %20'sini kadınlar oluşturuyor. TEMA Vakfı'nın çalışmalarında görev alma konusunda kadınların gösterdiği ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Doğanın kadınla birlikte daha da anlam kazandığına inanarak tüm çalışmalarımızda kadınların tecrübelerine ve görüşlerine yer vermeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda başta doğal varlıkların korunması için emek veren kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Daha yaşanabilir bir dünya kadınlarla mümkün

Sosyal ilişkilere bakıldığında her alanda, her zaman çatışma, eşitsizlik ve zıtlıklar karşımıza çıkıyor ve bu durum insanların çalışma potansiyelini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu unsurların etki gücü kültürden kültüre, geçmişten geleceğe ya da iş alanlarında farklılık gösterebiliyor. Bu durumun sonucu kadınlar özelinde ötekileştirme olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca dünyada çevre ve kadın ilişkisi değerlendirildiğinde iklim değişikliği gibi çevre olaylarından en çok kadınların etkilendiği görülüyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engeller, ailenin bakımı, yemeği, ısınması ve suyunun tedarik edilmesi gibi rolleri kadınlara yüklüyor. Ancak kadınlar katılımcılık ve söz sahibi olma bakımından son sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda TEMA Vakfı olarak her zaman cinsiyet eşitliğine hassasiyet göstererek daha yaşanabilir bir dünya için yürüttüğümüz çalışmalarda kadınlardan güç almayı önemli bir değer olarak görüyoruz.