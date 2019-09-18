TEMA Vakfı, Kavak'ta gönüllü sayısını artırmak istiyor

TEMA Vakfı Kavak ilçe sorumlusu Cumhur Tosun, gönüllü sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kavak'ta doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak amacıyla gönüllü ekibi ile gayret gösterdiklerini dile getiren Tosun, "Ülke genelinde 800 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın en büyük gücü olmuştur. Kavak'ta da doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırıp ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz." dedi.

Toprağı bereketli, havası temiz, yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışılacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacak. Bu amaçla ilçedeki anaokullarından başlayarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz."