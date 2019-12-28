TEMA Vakfı Kozluk Temsilcisi Işık, göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEMA Vakfı Kozluk Temsilcisi Işık, göreve başladı - Son Dakika

TEMA Vakfı Kozluk Temsilcisi Işık, göreve başladı

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kozluk İlçe Temsilciliğine getirilen Murat Işık, göreve başladı.

TEMA Vakfı Kozluk Temsilcisi Işık, göreve başladı, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kozluk İlçe Temsilciliğine getirilen Murat Işık, göreve başladı.

Işık, yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

800 bini aşkın gönüllü çalışanın vakfın en büyük gücü olduğunu aktaran Işık, şöyle dedi:

"Kozluk'un doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Minik tema, yavru tema, ortaokul tema, lise tema ve genç tema gruplarını oluşturarak ilimizdeki gönüllü sayımızı artırıp, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız."

Doğal varlıkların korunması için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Işık, verimli tarım topraklar, su varlıkları, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacaklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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