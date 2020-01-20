TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti - Son Dakika

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TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti
6 saat önce
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.
TEMA Vakfının Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.
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