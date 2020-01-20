TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak - Son Dakika

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TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak
6 saat önce
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.
TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.
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