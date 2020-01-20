TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak - Son Dakika

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna çarşamba günü uğurlanacak, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.

TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.

Hayrettin Karaca, Çarşamba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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