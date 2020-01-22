TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Hayrettin Karaca için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski bakanlardan Ali Babacan, Sadettin Tantan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile çok sayıda TEMA gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

Hayrettin Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Karaca'nın cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Hayrettin Karaca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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