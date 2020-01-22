TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni - Son Dakika
Son Dakika Dünya TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni - Son Dakika Dünya

TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.

TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.


Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu.

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Hayrettin Karaca, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 
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