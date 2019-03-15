Son Dakika Haberleri: TEMA Vakfı Mutki'de '' Ağaç Kardeşliği '' Projesini Başlattı

TEMA Vakfı Mutki'de '' Ağaç Kardeşliği '' Projesini Başlattı

1 saat önce

TEMA Vakfı Mutki Şubesi tarafından Koyunlu Şehit Piyade Er İlkokulu ve Dereyolu İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerine 'Ağaç Kardeşliği Projesi'nin materyalleri dağıtıldı.

TEMA Vakfı Mutki'de '' Ağaç Kardeşliği '' Projesini Başlattı, System.String[]

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet LEVENTOĞLU, Şube Müdürü Asef İŞBİTER ve Mutki TEMA Sorumlusu Kenan Orak tarafından 'Ağaç Kardeşliği Projesi' kapsamında her öğrenciye TEMA önlüğü, gözlem kutusu, gözlem defteri, tohum, saksı, toprak ve ismine özel fidan sertifikası dağıtımı yapıldı.

TEMA Vakfı Mutki Sorumlusu Kenan Orak, Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında oluşturulacak "Adım Adım - Çocuklar Hatıra Ormanları" ile ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Orak, "Sunulacak doğa eğitim programıyla da çocukların doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek olarak doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ve 57 ilde uygulanacak olan bir projedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz yıl boyunca bu özel doğa eğitim programına katılacak, özel tasarlanmış gözlem kutusunun merceğinden doğal varlıklarını yakından inceleyip, tohumunu ekip fidanının yetişmesine tanıklık edecek, tüm bunları yaparken kendi gözlem defterine duygularını, düşüncelerini not edecek, yetişen fidanların da TEMA gönüllülerinin koordinasyonunda çocuklar tarafından yerelde uygun alanlara dikilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca eğitim programına katılan her bir çocuk adına Edirne'de oluşturulacak 'Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanları'nda bir fidan dikilecektir. Desteklerinden ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Şube Müdürümüze teşekkür ederim'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:57 Kaynak: Bültenler

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