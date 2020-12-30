TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği İl Milli Eğitim Şube Müdürü Feyza Baş'ı ziyaret etti.

TEMA Vakfı İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Mili Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen TEMA Doğa Eğitimleri Programları hakkında bilgi vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağlı, bu yıl hedeflenen 130 proje sınıfı için resmi başvuru sürecini planladıklarını aktararak, desteklerinden dolayı Baş'a teşekkür etti.

İlçeleri temsilen katılan Develi TEMA Sorumlusu Esra Taş da bu tür projelerin öğrencilerin gelişimini ve çevreye olan duyarlılıklarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Baş ise doğayı sevmenin ve korumanın ancak ekolojik okuryazarlıkla mümkün olabileceğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.