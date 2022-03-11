TEMA Vakfı, öğrencilere iklim değişikliği farkındalığı eğitimi verecek - Son Dakika
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TEMA Vakfı, öğrencilere iklim değişikliği farkındalığı eğitimi verecek

11.03.2022 09:33
TEMA Vakfı, öğrencilere iklim değişikliği farkındalığı eğitimi verecek

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, iklim değişikliği ve etkilileriyle ilgili öğrencilere farkındalık eğitimi verileceğini bildirdi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, iklim değişikliği ve etkilileriyle ilgili öğrencilere farkındalık eğitimi verileceğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği konusunda farklı projeler üreten TEMA Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber "İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi"ni hayata geçireceğini belirtti.

İklim değişikliğinin tüm canlı yaşamını tehdit ettiğini aktaran Çoğal, TEMA Vakfı'nın iklim değişikliğinin geri dönülemez noktaya gelmeden durdurulması gerektiğini savunduğunu ve çalışmalar yaptığını kaydetti.

Projeyle çocukların ve gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını geliştirmeyi ve değişen gezegendeki koşullara hazırlanmaları için sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çoğal, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyi hayata geçirerek çocukların ve gençlerin iklim değişikliği üzerine derinlemesine düşünmelerini ve yeni yetkinlikler geliştirmelerini hedefliyoruz. Proje kapsamında uygulanacak sınıf içi eğitim etkinliklerine ek olarak, karbonsuz yaşam için kapsamlı eğitici materyallerin yer alacağı 'iklimtema.org' eğitim portalının, yıl içinde başta öğretmenler olmak üzere tüm kamuoyuyla buluşturulmasını amaçlıyoruz."

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milli eğitim bakanlığı, İklim Değişikliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEMA Vakfı, öğrencilere iklim değişikliği farkındalığı eğitimi verecek - Son Dakika


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