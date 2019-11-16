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Tema Vakfı öğrencileri bilgilendirdi

6 saat önce

Tema Vakfı Karapınar ilçe temsilcisi Musa Ceyhan Fevzipaşa ilköğretim okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Tema Vakfı öğrencileri bilgilendirdi, System.String[]

Tema Vakfı Karapınar ilçe temsilcisi Musa Ceyhan Fevzipaşa ilköğretim okulunda öğrencilerle bir araya geldi.


Çevre ve ağaç konusunda öğrencilere bilgi veren Ceyhan, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre konusunda bilinçli yetiştirilmelidir." dedi.


Çevre konusunda her bireyin bilinçli olması gerektiğini ifade eden Ceyhan, şunları ifade etti:


"Çevre ve ağaç sevgisi tüm Türkiye'ye yayılması anlamında önce çocuklarımıza bu bilinci öğretmelidir. Çocuklarımızın çevreyi, hayvanları, yeşili, doğayı kirletmemesinin yanı sıra çevrenin bir emanet olduğunu bilmelidirler. Bu konuda da herkese görevler düşmektedir. Karapınar 1960'lı yıllarda erozyon sebebi ile çevre konusunda oldukça mağdur olmuştur. Onun için ağaç dikmeye ve onları korumaya önem vermeliyiz."

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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