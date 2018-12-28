Son Dakika Haberleri: Tema Vakfı Sarıkaya'da Faaliyetlerine Başladı

Tema Vakfı Sarıkaya'da Faaliyetlerine Başladı

34 dakika önce

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde faaliyete başladı.

Tema Vakfı Sarıkaya'da Faaliyetlerine Başladı, System.String[]
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde faaliyete başladı.

TEMA Vakfı Yozgat Sarıkaya İlçe Sorumlusu Didem Ünver, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ünver, "Bugün ülke genelinde var olan 730 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Sarıkaya'nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:48 Kaynak: AA

Türkiye, Yozgat, Sarıkaya, Güncel
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