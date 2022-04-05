TEMA Vakfı yarışmasıda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

İslahiye TEMA Vakfı tarafından "Orman Haftası ve Su Günü" kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon alanlarında düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde konuşan TEMA Vakfı İslahiye İlçe Başkanı Ali Tizci, yaşanabilir bir gelecek için TEMA Vakfının doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini belirtti.

Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği ile TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmakta olduğunu ifade eden Tizci, "Orman Haftası ve Su Günü" nedeniyle farkındalık yapmak amacıyla okullarda düzenledikleri yarışmaların sonuçlandığını kaydetti.

TEMA Vakfı İslahiye Başkanlığı İletişim ve Basın Sorumlu su Gözde Eren de düzenlenen yarışmalarda 22 öğrencinin ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Eren, "Biz ağaca sahip çıkacağız, ağaç toprağa, toprak ağaca ev sahipliği yapacak, ağaçlar bize. Ne verirsek doğaya, geri döner fazlasıyla." sözleriyle doğanın önemine vurgu yaptı.

Program sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğrencilere ödüllerini takdim etti.