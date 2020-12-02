TEMA Vakfından "Havzanı Tanı, Suyunu Koru Projesi" - Son Dakika

TEMA Vakfı Sinop Merkez İlçe Sorumlusu Özgür Cebeci, "Havzanı Tanı, Suyunu Koru Projesi" kapsamında, "Unutma, su yoksa hayatta yok" sloganıyla vatandaşlara broşürler dağıttı.

Cebeci, AA muhabirine, "Unutma su yoksa hayatta yok" sloganıyla yola çıktıklarını, kurdukları standa uğrayan vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Su varlıklarının aşırı su çekimleri, iyi arıtılmadan veya doğrudan yapılan deşarjlar, tarım kimyasalları ve ilaçları gibi yayılı kirleticiler, su varlıklarının doğal yapısını ve alanını bozan müdahaleler gibi çeşitli baskılar nedeniyle büyük oranda bozulduğunu anlatan Cebeci, "Su varlıklarının miktar, kimyasal kalite ve ekolojik açıdan iyi su durumu hedeflerine ulaşması için havza bazında hazırlanan Nehir Havza Yönetimi Planları'nın etkin olarak uygulanması gerekir. Eğer gelecekte temiz ve yeterli suya ulaşmak istiyorsak bölgemizde bulunan havza yönetiminde etkin katılımcı olmak, görüş ve taleplerimiz için de bu konuda yerimizi almalıyız. Çevremizi kirletmeyelim, su kalitesini koruyarak su varlıklarının takipçisi olalım." dedi.