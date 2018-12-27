Temad Afyonkarahisar'da Toplandı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), temsilciler kurulu toplantısı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapıldı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), temsilciler kurulu toplantısı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapıldı.



Hüdai Kaplıcalarında termal bir otelde 2'ncisi düzenlenen toplantıya TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ve 98 şube yönetimleri katıldı.



Türkiye'de TEMAD şubelerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Dürgen, programda yaptığı konuşmada, aktif üye sayısının arttırılması, kadın kollarının ve şehit-gazi komisyonlarının kurulması, özlük haklarının elde edilmesi, ekonomik sorunlar, sosyal ve hukuki problemlerin çözümü gibi konuların görüşüldüğünü söyledi.



Amaçlarının birlik ve beraberliklerinin daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak olduğunu aktaran Dürgen, şunları kaydetti:



"TEMAD Türkiye genelinde 98 şubesinde Türk milletine hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğinin en büyük özelliği Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden emekli olmuş meslektaşlarımızın bir arada ve bir çatı altında toplandığı bir dernektir. Özelikle Türkiye genelindeki şehit ailelerinin ve gazilerimizin dertlerini ve sorunlarını dinlemeyi, onlara yardımcı olmayı, onlara sahip çıkmayı ilke edinmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yeri ve zamanı geldiğinde, kamuoyunda ihtiyaç duyulduğu alanda onların her zaman yanında yer alan sivil toplum kuruluşudur. Bu seneki yapmış olduğumuz çalışmaları şuan Türkiye genelindeki 98 şubemizden temsilciler ve gönüllü üyelerin katılımları ile ele alıyor olacağız."

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