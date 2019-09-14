Son Dakika Haberleri: TEMAD'dan Diyarbakır annelerine destek
Son Dakika Güncel Haber

TEMAD'dan Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajı yayımladı.

TEMAD'dan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajı yayımladı.

Derneğin internet sitesindeki mesajda, "Terör örgütünün ağına düşen evlatlarını kurtarmak için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anaların acılarını yüreğimizde hissederek eylemlerini destekliyoruz." denildi.

Mesajda, "Diyarbakır'daki analar en değerli varlıkları olan evlatlarını terör örgütünden kurtarabilmek için eylem yapmaktadırlar. Küresel aktörlerin uşağı olan terör örgütünden çocuklarını kurtarmak için oturma eylemi yapan aileleri, anaları destekliyor ve bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor
Gülben Ergen'den HDP il binasının önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEMAD'dan Diyarbakır annelerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]