TEMAD'dan Diyarbakır annelerine destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajı yayımladı.

Derneğin internet sitesindeki mesajda, "Terör örgütünün ağına düşen evlatlarını kurtarmak için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anaların acılarını yüreğimizde hissederek eylemlerini destekliyoruz." denildi.

Mesajda, "Diyarbakır'daki analar en değerli varlıkları olan evlatlarını terör örgütünden kurtarabilmek için eylem yapmaktadırlar. Küresel aktörlerin uşağı olan terör örgütünden çocuklarını kurtarmak için oturma eylemi yapan aileleri, anaları destekliyor ve bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.