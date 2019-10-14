Son Dakika Haberleri: TEMAD'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama
Son Dakika Güncel TEMAD'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

TEMAD'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

47 dakika önce

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerinin şehit ve gazilere yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

TEMAD'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama, System.String[]

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerinin şehit ve gazilere yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

TEMAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dürgen, Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözlerini kınadı.

Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerini, tarih bilinci ve bilgisinden uzak talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Dürgen, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm.' düsturuyla düşmanlarla gereken mücadele yapılmadan 'Yurtta sulh cihanda sulh'a sıra gelmeyeceğini ifade ediyoruz. KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın da haklı olarak karşı çıkıp 'Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğunun tepkili olduğunu' ifade ettiği bu açıklama, aynı zamanda KKTC'nin bağımsızlığını inkardır. Sayın Akıncı'ya sarf ettiği sözlerin şehit ve gazilerimize yönelik saygı sınırını aştığını ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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