Temamız Hibrit İnsan Yetiştirmek"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okullarında birden fazla nitelik ve yetkinliğe sahip hibrit insan yetiştirmenin yolunu açtıklarını söyledi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okullarında birden fazla nitelik ve yetkinliğe sahip hibrit insan yetiştirmenin yolunu açtıklarını söyledi.



İzmir Konak Pier'de gazetecilerle bir araya gelen Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, TED bünyesinde ikisi İzmir'de 41 okullarının bulunduğunu belirtti.



Eğitimin önemine değinerek İzmir'de üçüncü bir okul daha açmayı hedeflediklerini anlatan Pehlivanoğlu, akademik olarak bir noktaya gelmiş daha fazla sosyal, kültürel zekaya sahip neslin önemine vurgu yaptı.



Hibrit insan



Bu nesli sağlamak için de TED'in burs sistemini yaygınlaştırdığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Eğitim öğretim yılında temamız birden fazla niteliğe ve farklı yetkinliklere sahip hibrit insan yetiştirmektir. Akademik başarının yanı sıra yaşamda sürdürülebilirliği uyumu ve ilerleyebilmeyi sağlayan temel becerilerin de geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerin erken yaşlardan itibaren ilgi alanları diye adlandırılan ve asıl müfredatın dışında öğrencinin kendini ifade edebildiği sanat ve spor alanlarını daha etkin hale getirerek hibrit insan olabilmesinin yolunu açıyoruz." dedi.



Pehlivanoğlu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bunlara iyi bir eğitim vermenin önemine değinerek, eğitimde sosyal adaletin sağlanmasının gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Genç nüfus bir fırsat varken eğitemezseniz ülkenin geleceği için bir tehdide dönüşebiliyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için yetkin ve adaletli bir eğitim vermemiz lazım. Dezavantajlı okullarımıza çok büyük önem vermemiz lazım. Okullar arası farklılıkları ortadan kaldıracak tedbirleri almamız lazım ki alınmaya başlanıldı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde konulmuş vizyon belgesiyle basamak basamak acele etmeden ama sınav baskısını tamamen ortadan kaldırarak da buna ulaşabileceğimize inanıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Türk milletinin evlatları fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir."

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