Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi - Son Dakika

Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi

02.12.2020 08:12
Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi, System.String[]

Karabük'te muayene olmak için gittiği hastanede ambulans beklemeden ticari araçla evine dönmek isteyen kadının HES sorgusunda temaslı olduğu ortaya çıktı.

Karabük'te muayene olmak için gittiği hastanede ambulans beklemeden ticari araçla evine dönmek isteyen kadının HES sorgusunda temaslı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yapıyor.

Saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile tek tek durdurulan araçlarda ekipler hem izin belgesi hem de HES kodu kontrolü yapıyor.

KARDEMİR Kavşağındaki kontrol sırasında durdurulan ticari taksideki yolcu Gülbahar T.'nin HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu için karantinada olduğu tespit edildi. Karantinayı ihlal eden kadın yolcu para cezası uygulandıktan sonra çağırılan ambulansla evine gönderildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülbahar T. eşinin pozitif olmasından dolayı temaslı olarak gözüktüğünü ve rahatsızlandığı için test yaptırmaya gittiğini söyledi.

Muayenesi bittikten sonra ambulans istediğini ifade eden kadın "3 saat beklemek zorundasınız" cevabını alınca taksiye bindiğini kaydetti.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi
Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi
Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi

Ambulans, Karabük, Kadın, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temaslı kadın ambulans yerine taksiye binince cezayı yedi - Son Dakika


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