Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi - Son Dakika

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı.

KARANTİNAYI DELİP DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı. Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, İ.Y. (13) ile N.T.'nin (15) HES kodu sorgulamasını yaptı. Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı duruma düştükleri ortaya çıktı.

TOPLAM 8 BİN TL CEZA YAZILDI

İ.Y., evden ekmek arası döner almak için çıktığını, N.T. ise kırtasiyeye gittiğini belirtti. Kentin en işlek caddesinde yakalanan iki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı. Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.