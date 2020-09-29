Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak - Son Dakika

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, temaslılarına ilişkin eksik ya da yanlış beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişileri temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulanların yakın dönemde temaslı oldukları

kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem

taşıdığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi ile 'Bir resmi belgeyi düzenlemek

yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla

kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla

mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.

maddesinde ise İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla

hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı

hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında

yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerin tespit edilmesi

halinde ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi gereğince işlem

tesis edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."