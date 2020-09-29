Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak - Son Dakika

Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, temaslılarına ilişkin eksik ya da yanlış beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak, System.String[]

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, temaslılarına ilişkin eksik ya da yanlış beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişileri temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulanların yakın dönemde temaslı oldukları

kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem

taşıdığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi ile 'Bir resmi belgeyi düzenlemek

yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla

kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla

mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.

maddesinde ise İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla

hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı

hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında

yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerin tespit edilmesi

halinde ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi gereğince işlem

tesis edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Türk Ceza Kanunu, Muammer Erol, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temaslıları hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilere yasal işlem uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei