Temassız alkol denetimi - Son Dakika

Temassız alkol denetimi

ANKARA'da polis ekiplerince gerçekleştirilen alkol kontrolleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, temassız yapılıyor.

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ANKARA'da polis ekiplerince gerçekleştirilen alkol kontrolleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, temassız yapılıyor. Sürücüler; ağızlığı alkolmetreye kendileri takıp, üfleme işlemi bitince yine kendileri sökerek kutuya koyuyor. Sürücüler, ehliyet bilgilerini de yine kendileri okuyarak denetim noktasından sıfır temasla ayrılıyor.

Son dönemde koronavirüs salgını sürecinde trafikte alkolmetre ile yapılan alkol kontrolleri, tartışmalara yol açtı. Bazı kişiler, alkolmetrenin koronavirüs açısından büyük risk taşıdığını ileri sürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Baki Umut Tuğay, trafik polislerinin alkolmetreyle kontrol yapmasının bulaş riskine yol açtığını ileri sürmüş, alkolmetre ile yapılan kontrollere düzenleme getirilmesini talep etmişti.AĞIZLIĞI KENDİLERİ TAKTI Ankara'da ise alkol kontrolleri, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ve neredeyse sıfır temas ile yapılıyor. Dün akşam Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen denetimde sürücüler, polis memurunun uzaktan uzattığı kutudaki ağızlığı alkolmetre cihazına takarak üfledi. Üflemi işleminin ardından da sürücüler ağızlığı söküp, yeniden cihazla birlikte kutuya koydu. Böylece alkol kontrolü bulaş riskine karşı temassız bir şekilde yapıldı. Sürücüler, ehliyet bilgilerini de kendileri okuyarak polislerin kontrol yapmasını sağladı. 'SÜRÜCÜ VE PERSONELİN SAĞLIĞINI KORUYORUZ'Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, sürücülerin güvenli bir şekilde alkol kontrolünden geçmeleri için çalıştıklarını ve bu şekilde trafikteki alkollü sürücüleri de engellediklerini belirtti. Saraç, alkol denetimlerinde önceliklerinin kural ihlalini önlemek olduğunu, bunun yanında da bulaş riskini en aza indirmek için bütün hijyen tedbirlerinin alındığını ifade etti. Saraç, "Biz hem kural ihlalini tespit etmek için çalışıyoruz aynı zamanda sürücülerimizin, personelimizin sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri alarak görev icra ediyoruz" dedi.'KENDİSİNİ TEMİZLEYEN BİR MEKANİZMAYA SAHİP'Alkolmetre cihazlarındaki temizliğin son derece önemli olduğunu belirten Saraç, trafik ekiplerinin günlük olarak alkolmetre cihazlarını temizlediklerini, bakımlarının da periyodik olarak yapıldığını aktardı. Alkolmetrelerin üfleme şeklinde çalıştığını ifade eden Saraç, "Alkolmetre cihazları her ölçüm sonrasında içindeki havayı dışarı atan kendisini temizleyen bir mekanizmaya sahip. Burada sürücülerimizin alkolmetrelerin temizliği konusunda gerçekten rahat olmaları gerekiyor. Bizler kullandığımız ağızlıkları, üfleme çubuklarını sürücülerin kendilerinin açmalarını ve kendilerinin takmalarını rica ediyoruz. Yani burada arkadaşlarımızın herhangi bir müdahalesi söz konusu değil. Sürücülerimizin, personellerimizin sağlıklarını korumak için çabalıyoruz" diye konuştu.PANDEMİ SÜRECİNDE 57 BİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜPandemi döneminde de alkol denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Ayhan Saraç, alkollü araç kullananların olduğunu aktardı. Saraç, "16 Mart 2020'den bugüne kadar yaklaşık 57 bin sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı görevlilerimizce tespit edildi ve işlem yapıldı. Bu noktada biz denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz; ama önceliğimiz hem ihlali tespit etmek hem de pandemiye uygun tedbirlere, sağlık hijyen tedbirlerine uymak" ifadelerini kullandı.

Trafik personelinin, sürücüyle muhatap olmadan önce eldiven, maske ve siperlik taktıklarını belirten Saraç, durdurulan sürücünün de alkol denetimi için durdurulduğunu ve isterse ayakta isterse araç içinde alkolmetre üfleyebileceğini kaydetti.


alkolmetre, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temassız alkol denetimi - Son Dakika

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