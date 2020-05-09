Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Irak yönetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor. Temassız ihracat yapan sürücüler, kendilerine ayrılan TIR Parkı'nda sıra beklerken, iftar vakti yaklaşınca yemek hazırlığına başlıyor. Ailelerinden uzak geçirdikleri ramazan ayında sürücüler, TIR'larındaki bölmelerde hazırladıkları çeşitli yemeklerle iftar yapıyor.

Evinden uzakta iftar yapmanın burukluğunu yaşadığını anlatan sürücü Hasip Sarıboğa, "Biz ailemizi özlüyoruz. Onlardan uzağız. Şu anda iftar yemeğimizi hazırlıyoruz. Biz de evde olmak istiyorduk. Beraber ailemizle iftarımızı açmak istiyorduk" diye konuştu.