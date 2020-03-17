Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oluyor - Son Dakika Ekonomi

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oluyor

6 saat önce

Bankalararası Kart Merkezi temassız ödemelerde işlem limitinin yarından itibaren 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oluyor, System.String[]

Bankalararası Kart Merkezi temassız ödemelerde işlem limitinin yarından itibaren 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.


Bankalararası Kart Merkezi yazılı bir açıklama yaparak temassız ödemelerde işlem limitinin yarından itibaren 250 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.


Neden temassız ödemeliyiz?


Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırırken; temassız kartları kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla elden ele geçmeyen kartlar virüs ve bakterilerin bulaşmasına da engel oluyor." - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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