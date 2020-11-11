Temassız kartlı ödemelerin payı artıyor

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, " Avrupa'da pek çok ülkede temassız kullanımının nasıl yaygınlaştırılacağı konuşulurken, bu konuda zaten ileride olan Türkiye'de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranı bu dönemde sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara geldi. Bu oran Akbank'ta yüzde 50'ye yaklaştı." dedi.

Yüce, AA muhabirine, Akbank'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde teknolojinin bankacılık sektörüne etkilerini de değerlendirdi.

Akbank olarak müşterilerin bugün ve gelecekte finansal kararlarına olumlu etki edecek, akıllı para yönetimi yapabilecekleri servis tasarımlarını oluşturma hedefiyle pek çok ürün ve hizmet sunduklarını ifade eden Yüce, uzun zamandır yeni iş modellerine, insana, teknolojiye yaptıkları yatırımın karşılığını özellikle içinden geçtikleri bu zor dönemde daha iyi gördüklerini belirtti.

Yüce, ilk günden itibaren hem çalışanların hem müşterilerin sağlığı için birçok adım attıklarını söyledi.

Dijital kanalların hizmet kalitesi ve güçlü altyapıları sayesinde her zaman müşterilere kesintisiz ve üstün müşteri deneyimiyle bankacılık servisleri sunduklarını aktaran Yüce, aralıksız sürdürdükleri projelerle gelecek dönemde de yepyeni hizmetleri hayata geçirerek müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yüce, "Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında sıfırdan tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra kredi kartlarında da müşterilerimize yepyeni bir dijital deneyim sunmaya başladık." dedi.

"Türk bankacılık sektörü, dünyanın önde gelen bankacılık sistemleri arasında"

Burcu Civelek Yüce, Türk bankacılık sektörünün; müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesi, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü altyapısı ile dünyanın önde gelen bankacılık sistemleri arasında yer aldığını söyledi.

Akbank'ta uzun süredir bütünsel bir dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini ifade eden Yüce, hizmet modellerini, iş yapış şekillerini sürekli olarak yeniden ele aldıklarını ve müşterilerle olan etkileşim noktalarını yeniden biçimlendirdiklerini anlattı.

Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşüm stratejimizin en önemli farklılaştırıcı unsurlarından birisi, anlamlı dijital deneyimler yaratmaya verdiğimiz önem. Anlamlı bir dijital dönüşüm için mevcut süreçleri olduğu gibi dijital kanallara taşımak yeterli değil. Tüm süreçlerin sıfırdan tasarlanarak yeni bir bakış açısıyla dijital deneyimler yaratılması çok kritik. Biz de bu nedenle hem servis tasarımı hem UX/UI (User Experience/User Interface-Kullanıcı Deneyimi/Kullanıcı Arayüzü) tasarımına ciddi yatırım yaptık. Müşterilerimize sunduğumuz deneyimi tasarlarken bütünsel bakış açısıyla düşünüyoruz. Tüm temas noktalarında tutarlı bir deneyim yaratmaya büyük özen gösteriyoruz. Her servis akışını sıfırdan ele alarak dijital servis tasarımı yapıyoruz.

İkinci farklılaştırıcı kritik unsur, tüm bunları yaparken temel aldığımız vazgeçilmez tasarım prensiplerimiz. Banka olarak tasarladığımız her türlü deneyimde 5 ana tasarım prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu çok önemli bir dil birliği. Örneğin, bu prensiplerden birisi sadelik. Sadelik bizim için bir kelimeden öte, bir tasarım dünyası tanımı. Sahne önüne müşterilerimiz için akışkan süreçleri, iyi tasarlanmış akışları, basit ama şık ve modern bir tasarımı koyuyoruz. Finansal hizmetlerin tüm karmaşıklığını ve sofistikasyonunu ise sahne arkasında tutuyoruz. Yeni Akbank Mobil ve yeni nesil Akbank şubeleri bu bakış açısının çok somut örnekleridir."

Türkiye'nin ilk numarasız kredi kartı

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yüce, değişen müşteri alışkanlıkları ve dinamiklerin kendilerine bugüne kadar yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri dijital dönüşümün haklılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Uzun zamandır dijital ödemeler üzerine çalıştıklarını ifade eden Yüce, temassız/QR ile mobil ödeme, mil ile ödeme gibi birçok uygulamayı yakın zaman içinde hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yüce, Akbank olarak dijital ödemelerdeki öncü rollerini koruma vizyonuyla yalın, hızlı müşteri deneyimi ile yenilikçi çözümleri müşterileri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de kredi kartlarında Digital First programını Mastercard ile hayata geçiren ilk banka olduklarını belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Akbank müşterileri artık Axess mobil, Akbank mobil, Akbank internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına, ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebiliyor. Axess ve Wings sahipleri, aynı zamanda anında internet alışverişlerinde kullanacakları kart numaralarını kolayca kopyalayabiliyor ve limitlerini diledikleri gibi artırıp azaltabiliyor. Temassız ödeme konusunda zaten pazarın çok önünde bir kullanım alışkanlığına sahip Akbank müşterilerimizin, sunduğumuz bu anında kullanım özelliğiyle önümüzdeki dönemde ödemeleri için ceplerinden kartlarından çok telefonlarını çıkaracaklarını çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'de bir ilk olan bu dijital deneyimi sadece ürün özellikleriyle sınırlı tutmadık ve müşteri deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak kart tasarımımıza da aynen taşıdık. Globalde birçok yenilikçi ödeme altyapısının kart tasarımını yapmış bir tasarım ajansıyla çalışarak Axess kart tasarımımıza yepyeni bir soluk getirdik. Yeni kart tasarımımızla müşterilerimizde, sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik. Yeni Axess kart tasarımımızla Türkiye'nin ilk numarasız kredi kartını müşterilerimize sunmuş olmak da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz, kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden güvenli bir şekilde hızlıca erişebiliyor."

Yüce, çok kısa sürede tüm kredi kartı başvurularının önemli bir kısmının bu yeni karttan gelmesini beklediklerini ve lansmandan bugüne geçen 1 ay süresince satışların yüzde 65'inin bu yeni kartlarına geldiğini söyledi.

QR ödeme alabilen ilk ve tek mobil POS uygulaması

Burcu Civelek Yüce, Akbank POS cihazlarının artık cebe indiğini, Türkiye'de ilk defa, tutar bağımsız her işlemin Akbank Cebe POS ile anında temassız veya QR ile yapılabileceğini anlattı.

Akbank'ın yeni POS uygulaması Cebe POS ile 250 TL üzeri temassız işlemlerin de şifre girilerek yapılabileceğini belirten Yüce, Akbank Cebe POS ile sektörde PIN destekli "Tap to Phone" teknolojisini Visa ve Provision iş birlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduklarını söyledi.

Yüce, bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi ve teknolojik altyapılarını koyduklarını ifade eden Yüce, "Visa iş ortaklığında baştan sona dijital bir deneyim olarak tasarladığımız bu süreçte iş yerleri dijital platformlarımız üzerinden yaptıkları başvuruları onaylanır onaylanmaz Cebe POS uygulamasını anında kullanmaya başlayabilecek." dedi.

Yüce, üye iş yerlerinin, ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile hem temassız hem de QR ile ödeme alabileceklerini bildirdi.

Türkiye'de Akbank ve diğer tüm bankacılık uygulamaları aracılığıyla QR ödeme alabilen ilk ve tek mobil POS uygulaması olduklarının altını çizen Yüce, "Bu sayede temassız özellikli kartı veya telefonu olmayan müşterilerimiz de QR ile ödeme yapabilecek.

İş yerlerimiz, sağladığımız bu dijital ürün ile ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde almaya başlayabilecek. POS cihazlarımızda KOBİ iş yerleri ile başladığımız bu dijital dönüşümün yakın zamanda mağaza içi yansımalarını da görecek olmak bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Lansman ve sonrasındaki yaygınlaşma süresince iş yerlerine özel ayrıcalıklı kampanyalarımız da olacak." diye konuştu.

"e-ticarette rekor artış yaşandı"

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Yüce, özellikle pandemi döneminde müşteri alışkanlıklarında yenilikçiliği ve dijitalleşmeyi iyice ivmelendirecek çok hızlı bir değişim yaşandığını ifade etti.

Bu değişimin hem yaşam hem alışveriş tarzları hem de ödeme yöntemlerine yansıdığını aktaran Yüce, fiziksel mağaza yoğunluklu yapılan alışverişlerin hızlı bir şekilde dijital platformlara kaydığını söyledi.

Yüce, e-ticarette rekor seviyede artış yaşandığını, aynı şekilde ödeme yöntemlerinin ağırlıklı olarak temassız, mobil ve internet ödemelerine döndüğünü anlattı.

Avrupa'da pek çok ülkede temassız kullanımının nasıl yaygınlaştırılacağının konuşulurken bu konuda zaten ileride olan Türkiye'de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranının bu dönemde sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara geldiğini bildiren Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatta bu oran Akbank'ta yüzde 50'ye yaklaştı. Akıllı telefonlar ile temassız yapılan mobil ödemeler sene başına göre sektörde 2,5 katına çıkarken, Akbank'ta 7 katına çıktı. Tüm kartlı ödemeler içerisinden yapılan internetten kartlı alışverişlerin payı ise yüzde 25'e ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada, sektörümüzü dijital ödemeler alanında büyük bir adım daha ileri taşımak için Akbank Ödeme Sistemleri'nde, bankamız genelinde olduğu gibi, bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm stratejimizin temelinde müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları yer alıyor. Müşterilerimiz dijital dünya ile daha çok etkileşimde oldukça e-ticaret alışverişleri beraberinde artıyor. Yakından gözlemlediğimiz bu trend için pandemi dönemi ayrıca kritik bir katalizör oldu."