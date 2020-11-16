Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı - Son Dakika

Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı

16.11.2020 10:36
Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı, System.String[]

Ekim ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında büyüme gösterdi.

Ekim ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında büyüme gösterdi. Söz konusu dönemde internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 52 artarken, temassız ödemeler ise 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı.

Pandemi döneminde tedbir olarak temassız ödemeyi tercih eden vatandaşların bu tutumu istatistiklere yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, Ekim ayı sonunda Türkiye'de 74,8 milyon adet kredi kartı, 183,4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8'lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 258 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 28 BÜYÜDÜ

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 110,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 91,2 milyar TL'sinde kredi kartları, 19,1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 28 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarında geçen yıla göre yüzde 52 artış görüldü

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri haline geldi. İnternetten kartlı ödeme tutarı, ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 25 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl ekim ayında yüzde 18 iken, bu yıl yüzde 22'ye ulaştı; yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 4 KATINA ULAŞTI

Temassız ödemeler en yaygın kullanılan ödeme araçlarından biri haline geldi. Temassız ödemeler ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artarak yani 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı geçen yıl yüzde 11 iken bu yıl yüzde 39'a yükseldi. Böylece, ekim ayında her 5 mağaza içi ödemeden 2'si temassız yapıldı.

Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kartlarla gerçekleşiyor

Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ekim ayı itibarıyla 6,3 milyona ulaştı. Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 26,3 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da artarak yüzde 29'a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

(İHA)

Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı

Kredi Kartı, Banka, Kredi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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