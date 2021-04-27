"Temel AFAD gönüllüsü" olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 15 yaşını dolduran gençlerin "temel AFAD gönüllüsü" olabileceğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana uygulanan "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne bugüne kadar 293 bin kişinin başvurduğu, en büyük talebin, yüzde 55 oranıyla 18-29 yaş arasındaki gençlerden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, AFAD'ın, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlattığı ifade edildi.

Çalışma ile çevrim içi eğitimlerin alındığı "Temel AFAD Gönüllüğü" için başvuru yaşı 15'e indirildi. Saha eğitimlerini de içeren 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmak için ise 18 yaşında olmak gerekiyor." bilgisine yer verildi.

Üç ayrı seviyede sınıflandırma

Afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD gönüllülerinin, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun için uzaktan eğitim yoluyla sisteme katılan "temel AFAD gönüllüsünden", profesyonel ekiplere destek olacak "destek AFAD gönüllüsüne" ve profesyonellerle koordineli çalışacak "uzman AFAD gönüllüsüne" uzanan bir gönüllülük sürecinin bulunduğu bildirildi.

Afet ve acil durum gönüllülerine eğitim ve destek sağlayan AFAD Gönüllülük Sisteminde adayların birbirini tamamlayan üç yöntemle bilgi ve becerilerini geliştirdikleri belirtilen açıklamada, internet yoluyla başlayan uzaktan eğitim, zamanla AFAD İl Müdürlüklerinde yüz yüze ve AFAD ekipleriyle sahada devam ettiği de ifade edildi.

AFAD gönüllülerinin geçen yıl yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri ile Giresun'daki sel ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yaptıkları anlatılan açıklamada, ayrıca gönüllülerin kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal etkinliklerde de yer aldıkları kaydedildi.