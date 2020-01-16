'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor - Son Dakika

'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumda dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapılarak, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumda dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapılarak, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilme imkanına sahip din görevlilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.


Bu kapsamda ise İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) bürosu tarafından İl Müftülüğü konferans salonunda 07 Ocak - 04 Şubat 2020 tarihleri arasında Melikgazi İlçe Müftülüğü'ne bağlı kadrolu, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, 4/B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri ile Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri düzenleniyor.


2019 Yılı Aralık ayı içerisin de Kocasinan İlçe Müftülüğü personeline yönelik 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' semineri düzenlenmişti. İl Müftülüğü tarafından 24 Aralık 2019 - 06 Şubat 2020 tarihleri arasında 16 İlçe Müftülüğü'nde görev yapan bütün personele 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' semineri düzenlenmesi planlanmaktadır. - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek

Son Dakika Haberleri
17:23 Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
17:22 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
17:22 Kahramanmaraş'ta avcılar, yaban hayvanlar için yem kampanyası başlattı - Son Dakika
17:18 Kovancılar'da "Sizden Biriyiz" projesi - Son Dakika
17:18 Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]