Son Dakika Haberleri: Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti
Son Dakika Politika Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti

Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti

1 saat önce

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Başkanlığı'na atanan Orhan Çevik'in ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Metin Alper'e hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Altunbaş, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını söyledi. Altunbaş "Emniyet teşkilatımızın FETÖ ile mücadeleden, trafik magandalarına varıncaya kadar her alandaki özverili çalışmalarını görüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı ve 81 ilde uygulanan trafikte yayalara öncelik uygulamasını önemsiyor ve destekliyoruz. Trabzon insanı, güvenlik güçlerine yardımcı olmayı ve işlerini kolaylaştırmak adına gerekli duyarlılığı her zaman göstermiştir " dedi.


Altunbaş, ziyaretin sonunda Metin Alper'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek nezdinde tüm emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. Alper de Altunbaş ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, kent genelinde asayiş ve huzurun temini adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - TRABZON

Metin Alper, Ortahisar, AK Parti, Trabzon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması: Terör örgütlerini temizleyeceğiz
1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor İzmir'de 15 Temmuz günü müezzine saldıran 2 kişi hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]