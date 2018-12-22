"Temel amacımız Türk Telekom hisselerini uzman bir yatırımcıya devretmektir"
38 dakika önce
Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.
Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom
hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:03
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