Son Dakika Haberleri: "Temel amacımız Türk Telekom hisselerini uzman bir yatırımcıya devretmektir"

"Temel amacımız Türk Telekom hisselerini uzman bir yatırımcıya devretmektir"

38 dakika önce

Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.

Levent Yapılandırma Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir" denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:03 

Türk Telekom, Ekonomi
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