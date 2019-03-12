Son Dakika Haberleri: Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Töreni

Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Töreni

47 dakika önce

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, yargıya intikal eden sorunların, yeni bir soruna, yeni bir ihtilafa yol açmadan çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Töreni, System.String[]
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, yargıya intikal eden sorunların, yeni bir soruna, yeni bir ihtilafa yol açmadan çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Adalet Bakanlığı yöneticileri ile hakim ve savcılara yönelik düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitimi'ni tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Bakanlık'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl yargıda restorasyon ve reform dönemini tüm taraflarla birlikte gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Adaletin sadece hakim ve savcılardan beklenmemesi gerektiğini ifade eden Menteş, "Adalet değerini toplum olarak birlikte üreteceğiz." diye konuştu.

Menteş, vatandaşların adalet teşkilatından beklentisinin sorunlarının adil ve tarafsız şekilde çözülmesi olduğuna işaret ederek, "Bize getirilen sorunların, yeni bir soruna, yeni bir ihtilafa yol açmadan çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temel Arabuluculuk Eğitimi'ne kendisinin de katıldığını belirten Menteş, sertifika alanlara tebriklerini sundu.

Konuşmaların ardından, eğitime katılan 697 kişiye sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:43 Kaynak: AA

Selahaddin Menteş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Hamile Olduğu Ortaya Çıktı Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]