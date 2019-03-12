Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Töreni

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, yargıya intikal eden sorunların, yeni bir soruna, yeni bir ihtilafa yol açmadan çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
tarafından, Adalet Bakanlığı
yöneticileri ile hakim ve savcılara yönelik düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitimi'ni tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Bakanlık'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl yargıda restorasyon ve reform dönemini tüm taraflarla birlikte gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Adaletin sadece hakim ve savcılardan beklenmemesi gerektiğini ifade eden Menteş, "Adalet değerini toplum olarak birlikte üreteceğiz." diye konuştu.
Menteş, vatandaşların adalet teşkilatından beklentisinin sorunlarının adil ve tarafsız şekilde çözülmesi olduğuna işaret ederek, "Bize getirilen sorunların, yeni bir soruna, yeni bir ihtilafa yol açmadan çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Temel Arabuluculuk Eğitimi'ne kendisinin de katıldığını belirten Menteş, sertifika alanlara tebriklerini sundu.
Konuşmaların ardından, eğitime katılan 697 kişiye sertifikaları verildi.