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'Temel Beceri ve Aile Eğitimi' Projesinin kapanış toplantısı yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün "Temel Beceriler ve Aile Eğitimi" Projesinin kapanış programı düzenlendi.

'Temel Beceri ve Aile Eğitimi' Projesinin kapanış toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün "Temel Beceriler ve Aile Eğitimi" Projesinin kapanış programı düzenlendi.


Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2017 teklif çağrısı döneminde Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi tarafından sunulan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başarılı bulunarak kabul edilerek uygulandı.


İki yıl süren projenin kapanış programı bir otelin salonunda gerçekleştirildi. Romanya, Türkiye, Polonya, Slovenya ve İspanya'nın ortak olduğu proje ile ilgili Proje Koordinatörü Ahmet Günaydın bilgi verdi.


Ahmet Günaydın konuşmasında, "Projemiz, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2017 teklif çağrısı döneminde Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi tarafından ve sunuldu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başarılı bulunarak kabul edildi.


Projemizin amacı, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yöneliktir. Aile okuryazarlık faaliyetleri (okuma-yazma, sayısal ve dijital beceri) artırma yoluyla yetişkinlerin temel beceri düzeylerini geliştirme, okul sürecinde destek için pedagoji hazırlama, okul -aile birliği ilişkileri ve ortaklıklarının geliştirilmesi, yetişkinlerin çevresindeki olanakları tanıması, rehberlik ve motivasyon faaliyetleri tedarik etme, yetişkinlerin gereksinimlerine göre kaliteli öğrenme fırsatları hazırlama ve hizmete sunmaktır.


Projede, aile öğrenmesine yönelik algı ve perspektif araştırması, aile eğitimi müfredatı


ve ebeveyn ve eğitimciler için kaynak paketi fikir çıktıları bulunmaktadır.


Proje kapsamında, yenilikçi eğitim malzemeleri geliştirme ve müfredata entegre etme, aile eğitimi ve yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak, aile öğrenme programlarının uygulanmasını desteklemek ve teşvik etmek için ilgili paydaşların (okullar, STK'lar, diğer eğitim organizasyonların) kapasitelerini artırmak, ortak kurumlar arasında uygulama ve deneyimlerin paylaşımında bulunma, yetişkinlere yönelik pilot uygulama yapma, iyi uygulamayı karar vericilere sunmak hedeflenmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, İspanya, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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